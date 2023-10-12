بعد الفشل مع بيلينجهام .. جوارديولا ينافس كبار السعودية على نجم ريال مدريد

سبق أن عمل معه في فريق واحد

قرر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، استهداف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جوارديولا حاول تدعيم وسطه بالميركاتو الماضي عن طريق التعاقد مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند، لكن اللاعب اختار الانتقال لريال موجهًا ضربة للمدرب الإسباني.

صحف ألمانية أكدت عبر وسائل إعلام بريطانية لموقع "The Hard Tackle" أن مانشستر سيتي يريد ضم كروس بالمجان بعد نهاية عقده في صيف عام 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويطمح النادي الإنجليزي في استغلال حالة الغموض في مستقبل صاحب الـ33 سنة وعدم توقيعه على عقد جديد مع الميرينجي حتى الآن.

ومن غير المتوقع أن تكون المهمة صعبة على سيتي لإقناع كروس في حالة رغبته في مغادرة ريال مدريد، وذلك يرجع للعلاقة الجيدة التي تجمع النجم الألماني مع بيب جوارديولا بحكم عملهما معًا في بايرن ميونخ خلال موسم 2013/2014.

العلاقة بين كروس وجوارديولا لم تكن جيدة على طول الخط، ولكن المدرب الكتالوني خرج في أكثر مناسبة للإشادة بكروس ونفس الشيء فعله نجم ريال مدريد تجاهه.

يذكر أن كروس ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، وهي الخطوة التي قد يدرسها اللاعب جيدًا في حالة استقراره على إنهاء رحلته في سانتياجو برنابيو الصيف القادم.