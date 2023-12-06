بعد الفشل في ضم أراوخو.. بايرن يستهدف مدافعًا آخر من برشلونة!

هل تتم الصفقة؟

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بايرن ميونخ يدرس انتداب لاعب من برشلونة لكنه ليس رونالد أراوخو، من أجل التدعيم العاجل لكتيبة البافاري في الشتاء.

وأفادت الصحيفة بأن بايرن إثر رفض برشلونة التفريط في أراوخو، لجأ إلى خيار آخر على ذمة برشلونة يتمثل في الفرنسي كيلمونت لونجليه المعار إلى أستون فيلا.

لونجليه فشل في لعب مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي منذ تولي أوناي إيمري، وتقتصر مشاركاته على دوري المؤتمر الأوروبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



برشلونة سيكون فرحًا ببيع لونجليه حال أراده بايرن بشكل نهائي، لأن أي تربح من تلك الصفقة من شأنه أن يدعم خزائن برشلونة في الأزمة الاقتصادية.

كذلك سيمثل لونجليه خيارًا سهلًا للتدعيم الدفاعي السريع، وقد ينهي البافاري الميركاتو به مع حسم صفقة بريان زاراجوزا نجم غرناطة بقيمة 15 مليون يورو.