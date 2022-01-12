متأثرًا بدموعه.. مارتينيز يعلن استقالته من تدريب المنتخب البلجيكي

انتهاء رحلة مارتينيز مع بلجيكا

أعلن مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز استقالته من منصبه الفني مع فريق الشياطين الحمر بعد الفشل في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

المنتخب البلجيكي ظهر بأداء سيئ للغاية في مونديال قطر، حيث انتصر في أول لقاء ضد كندا دون تقديم ما يشفع لذلك، ثم الخسارة أمام المغرب بثنائية، وفي الأخير التعادل أمام كرواتيا وتوديع البطولة.

مارتينيز تحدث بعد اللقاء وأعلن رحيله بشكل رسمي عن تدريب المنتخب البلجيكي، حيث قال وهو متأثرًا بدموعه: "كانت هذه آخر مباراة لي مع المنتخب الوطني".

Roberto Martinez has stepped down from his position as Belgium boss 🇧🇪#WorldCup pic.twitter.com/EmzNNtdOiW — GOAL Asia (@GOALasia) December 1, 2022

وبالتالي تنتهي رحلة المدرب الإسباني مع بلجيكا، بعدما أشرف على تدريب "الجيل الذهبي" للشياطين الحمر لمدة 6 سنوات بعد انضمامه لهم في صيف 2016.

جدير بالذكر أن أكبر إنجاز حققه مارتينيز مع بلجيكا كان الحصول على المركز الثالث في مونديال روسيا بعد الفشل في الفوز على فرنسا بنصف نهائي كأس العالم 2018.