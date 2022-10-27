بعد الفشل في الأبطال .. برشلونة يعوض تشافي بصفقتين في يناير

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى إدارة فريق برشلونة لتدعيم كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز بصفقتين في شهر يناير المقبل، من أجل تحسين جودة العناصر في مركزين بالتحديد.
وكان الفريق الكتالوني قد فشل في الحصول على بطاقة التأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن خسر أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، ومع فوز إنتر على فيكتوريا بلزن.
وبحسب ما ورد من صحيفة "سبورت" فإن مجلس إدارة برشلونة قد أعطى الضوء الأخضر للمدير الرياضي والمدرب تشافي للتعاقد مع صفقتين لتدعيم صفوف النادي في شهر يناير المقبل.
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وأوضحت الصحيفة أن برشلونة ينوي الحصول على متوسط ميدان جديد لتعويض سيرجيو بوسكيتس، ومن المرجح أن يكون هذا اللاعب هو نجم وولفرهامبتون روبين نيفيش، فيما سيتم تدعيم مركز الظهير الأيمن، لأن تشافي غير سعيد بما يقدمه هيكتور بيليرن، كما أن النجم الإسباني يتعرض للإصابة كثيرًا.
جدير بالذكر أن فريق برشلونة قد تعاقد في الصيف الماضي مع 8 صفقات جدد بجانب تجديد عقود بعض الأسماء الهامة في الفريق، وفي حال إتمام تلك الصفقتين سيصل البلوجرانا إلى 10 تدعيمات جديدة هذا الموسم.
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