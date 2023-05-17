بعد الفشل بألمانيا.. ساديو ماني يطعن ليفربول ويقرر الانضمام إلى غريمه التقليدي!

يقترب السنغالي ساديو ماني، من العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موسم وحيد بألمانيا في صفوف بايرن ميونخ.
وانضم ماني انضم إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي، مقابل 27.4 مليون جنيه إسترليني من ليفربول.
ووفقًا لسكاي سبورتس الألمانية، النادي البافاري يسعى للتخلص من الدولي السنغالي، بعد موسم مضطرب.
وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يضع ماني، ضمن قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في محاولة لإضافة الخبرة إلى خط هجومه.
في حين أشارت التقارير أن، الأندية الألمانية لن تتمكن من تحمل راتب ماني، فقط الدوري الإنجليزي قادر على ذلك.
يذكر أن ماني اقترب بشدة من التوقيع مع مانشستر يونايتد عام 2016، قبل أن ينضم إلى ليفربول.
الجدير بالذكر أن، سجل سبعة أهداف وصنع خمسة، في الدوري الألماني طوال الموسم.
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