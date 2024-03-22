Nassr Luis Castro 2023-2024Getty
أحمد مجدي

بعد الضربات المتتالية.. إدارة النصر تخطر كاسترو بتغيير جذري!

دوري روشن السعوديLuis Castroالنصر

هل يغير القرار مصير "العالمي؟"

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

قررت إدارة نادي النصر السعودي إجراء تغيير جذري على مستوى الجهاز الطبي للفريق، نظرًا لوجود العديد من الإصابات التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة.

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وأفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة النصر أخطرت لويس كاسترو بإنهاء عقد أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق، ديفيد جاريدو، على أن يتم إخبار جاريدو نفسه في وقت لاحق.

كما صدقت الإدارة على إنهاء عقد ديفيد ماركيز مسؤول الجهاز الطبي الأول بالنصر، والذي ينتهي عقده أصلًا خلال شهرين، لكن لن تنتظر الإدارة انتهاء العقد بشكل طبيعي وستجلب بديلًا له.

المباراة التالية

إصابات النصر في الآونة الأخيرة اشتملت على 4 لاعبين محليين ومحترف، وهم سلطان الغنام وعبدالإله العمري وعبدالله الخيبري ووليد عبدالله وأندرسون تاليسكا.

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ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال، وتبدو آماله في اللحاق بالزعيم في صدارة الترتيب شبه معدومة وسط تألق من كتيبة جورج جيسوس.

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