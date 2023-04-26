بعد السقوط أمام جيرونا .. بيدري يستفز جمهور ريال مدريد!

بيدري يستغل سقوط ريال مدريد أمام جيرونا!

استفز بيدري لاعب وسط برشلونة، جماهير نادي ريال مدريد من خلال نشر "ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

لاعب الوسط الشاب نشر صورة رفقة زملائه في الفريق وهم يصعدون على سلم طائرة والابتسامة تعتلي وجوههم من الفرحة.

وربط المشجعين موعد نشر الصورة مع الهزيمة الساحقة لريال مدريد أمام جيرونا برباعية دون رد على ملعب إستادي مونتيليفي في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

سقوط ريال مدريد المدوي يعني أن حصول برشلونة على كأس بطولة الدوري الإسباني أصبح مسألة وقت فقط، حيث يتصدر الفريق الكتالوني الترتيب بفارق 11 نقطة عن الريال الوصيف.

يذكر أن برشلونة سيخوض مواجهة قوية مع رايو فاييكانو مساء اليوم الأربعاء، على ملعب تيريزا ريفيرو في الأسبوع ال 31 من الليجا.