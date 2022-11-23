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بعد السقوط أمام السعودية .. واندا تُوجه رسالة إلى الأرجنتين

هدى عزيز
2:13 م غرينتش+3 23‏/11‏/2022
alejandro gomez argentina arabia saudita copa del mundo 22112022
واندا نارا تواصل إثارة الجدل!

وجهت واندا نارا عارضة الأزياء الأرجنتينية وشريكة ماورو إيكاردي مهاجم منتخب الأرجنتين السابق رسالة إلى منتخب بلادها بعد السقوط أمام السعودية في كأس العالم.

واندا تتمتع برحلة رومانسية إلى جزر المالديف مع شريكها إيكاردي مهاجم جلطة سراي، ويبدو أن الزوجين قد تجاوزا الخلاف الأخير بينهما، حيث ينشران مغامراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك، بدأت الأرجنتين أمس الثلاثاء مغامرتها في كأس العالم 2022 ضد السعودية والتي انتهت بسقوط راقصي التانجو بهدفين مقابل هدف أمام الصقور الخضر، وخلال المباراة قامت واندا بنشر سلسلة من المنشورات.

قبل أن تقوم بحذف بعضها في وقت لاحق بعد الهزيمة المفاجئة للالبيسيليستي ومع ذلك، لم تحذف المنشورات التي نشرتها في نفس الوقت حول استمتاعها بأجواء جزيرة المالديف.

ونشرت على موقع تويتر رسالة تبعث الأمل بعد هزيمة الأرجنتين أمام السعودية وكتبت: "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

في الوقت نفسه، نشرت واندا على صفحتها الشخصية عبر انستجرام صور لوجبة الإفطار التي كنت تأكله أثناء وجودها في جزر المالديف.

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