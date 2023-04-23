بعد السخرية من تشافي .. ريال مدريد يغير عشب سانتياجو برنابيو للمرة الخامسة!

يبدو أن السخرية تدور وتعود لأصحابها بنهاية المطاف!

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد سيضطر إلى تغيير أرضية ملعبه سانتياجو برنابيو من جديد من أجل الوصول إلى شكل وهيئة مناسبة للملعب الكبير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي يستهدف القيام بذلك قبل الوصول إلى تاريخ التاسع من مايو قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن المباراة المقبلة أمام ألميريا قد تشهد بقاء الملعب والأرض على حالتها الحالية في ظل الشكوى المتكررة من حالة العشب في أرضية الملعب.

وأوضحت أن عدة عناصر في غرف الملابس قد أبدوا انزعاجهم من حالة أرضية الملعب بسبب الإنزلاق بشكل متكرر والتحركات الغريبة للكرة، كما تحدث عنها كارلو أنشيلوتي وماركو أسينسيو علانية.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة قد تعرض لسخرية كبيرة مؤخرًا بشكل أساسي من جماهير النادي الملكي بعد التعادل مع خيتافي بسبب تصريحاته عن العشب وتأثير حرارة الشمس عليه.

جدير بالذكر أن تلك ستكون المرة الخامسة التي يتم فيها تغيير عشب الملعب مؤخرًا والثالثة في العام الجاري علمًا بأن القيام بتلك العملية يكلف ريال مدريد 200 ألف يورو للمرة الواحدة.