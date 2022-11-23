بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد .. خسارة مالية ضخمة لرونالدو!

فرط في باقي عقده!

تعرض كريستيانو رونالدو لخسارة مالية كبيرة بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد أمس الثلاثاء.

كريستيانو رونالدو خسر 16 مليون جنيه إسترليني بعد التأكد من رحيله عن مانشستر يونايتد بالتراضي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تمت الموافقة على رحيل رونالدو بالتراضي دون دفع يونايتد أي تعويض عن الأشهر السبعة المتبقية من عقده البالغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في أولد ترافورد.

تم الإعلان عن فسخ عقد رونالدو أمس الثلاثاء بعد أن أكد النادي في بيان رسمي مقتضب.

رونالدو عاش موقف متأزم مع مانشستر يونايتد قبل أن يخرج وينتقد ملاك النادي والمدير إريك تن هاج وزملائه في الفريق بشكل علني في المقابلة التي أجراها مع الصحفي الكبير يريس مورجان، ليُقرر مانشستر يونايتد فك الترابط بينه وبين المهاجم البرتغالي سريعًا دون الانتظار حتى نهاية فترة كأس العالم وعودته إلى الفريق.