بعد الراب والباليه .. بوتر يستعين بجنود جيش لإنقاذ موسم تشيلسي!

المدرب الإنجليزي اعتاد على التقاليد الغريبة

في خطوة فريدة من نوعها، قرر جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي، الاستعانة بجنود حقيقيين لمحاولة بناء روح جماعية أفضل بالفريق الإنجليزي.

تشيلسي يعاني على المستوى المحلي هذا الموسم، حيث يبتعد كثيرًا عن المنافسة على لقب الدوري بسبب النتائج المحبطة له على مدار الأسابيع الماضية التي جعلته يحتل المركز العاشر بـ29 نقطة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن قيام بوتر باصطحاب الفريق بأكمله لزيارة قاعدة عسكرية في هامبشاير يوم الثلاثاء الماضي، في محاولة لخلق حالة من الترابط في غرفة خلع الملابس.

وجاءت هذه الخطوة أيضًا لمساعدة الصفقات الجديدة للفريق مثل ميخايلو مودريك وجواو فيليكس وغيرهما على التأقلم بشكل أسرع مع باقي اللاعبين.

ولم يلجأ بوتر إلى أي تدريبات قاسية للاعبين في المعسكر الخاص بالقوات المسلحة الإنجليزية، بل اقتصر الأمر على بعض التمارين الذهنية التي تساعد على زيادة العمل الجماعي.

جدير بالذكر أن بوتر اشتهر ببعض التقاليد الغريبة في الأندية التي دربها وبالتحديد نادي اوسترسوند السويدي، حيث سبق أن جعل لاعبيه يؤدون الباليه، بالإضافة لعرض مسرحي عن الفايكينج وتأدية أغاني الراب الفنلندية للجماهير.