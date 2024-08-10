بعد الذهب الأولمبي.. إيمان خليف تخوض نزالًا قضائيًا للحفاظ على حقوقها!

بطلة الذهب الجزائرية لن تترك من قام بمضايقتها

ردت البطلة الجزائرية إيمان خليف على كل من شكك فيها عمليًا، بعدما حققت الميدالية الذهبية بمنافسات الملاكمة، ضمن أولمبياد باريس 2024، ولكنه لن تكتفي بهذا الأمر!

وحسمت خليف الميدالية الذهبية، بعدما فازت على الصينية يانج لي يو في المباراة النهائية، وذلك بعدما تعرضت لحملة شرسة حيث تم اتهامها بأنها رجلًا وليس أنثى.

وكشف نبيل بودي محامي إيمان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن إيمان تقدمت بشكوى يوم الجمعة في باريس، بتهمة التحرش الإلكتروني الجسيم، بعد وقوعها ضحية جدل حول جنسها.

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وكتب المحامي في البيان الذي نشره: "بعد فوزها بذهبية الأولمبياد، قررت إيمان خليف خوض معركة جديدة: معركة العدالة والكرامة والشرف، بتقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام في باريس، بسبب المضايقات الإلكترونية الجسيمة التي تعرضت لها".

وأضاف: "سيحدد التحقيق الجنائي من الذي بدأ هذه الحملة الكارهة للنساء والعنصرية الجنسية، لكن سيتعين عليه أيضًا التركيز على أولئك الذي غذوا هذا الأمر دون محاكمة".

وكانت الأزمة قد بدأت بعد نزال إيمان في دور الـ16 ضد الملاكمة الإيطالية آنجيلا كاريني، التي انسحبت بعد 45 ثانية فقط، بعدما وجهت لها خليف لكمة في الوجه، لتقول "هذا ليس عدلًا"، ليتم اتهام البطلة الجزائرية بأنها ذكر وليست أنثى عبر العديد من وسائل الإعلام الغربية.