بعد الخسارة في سانتياجو برنابيو .. تشافي يكشف مفتاح نجاح موسم برشلونة

تشافي يكشف كيف نجح في قلب موسم برشلونة بعد الخسارة في سانتياجو برنابيو..

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن الخسارة أمام ريال مدريد على "سانتياجو برنابيو" في الجولة التاسعة لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني، كانت مفتاح نجاح "البلوجرانا" في الموسم.

برشلونة خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، بعد سلسلة من سبعة انتصارات، بعدما افتتح النادي الكتالوني الموسم بتعادل سلبي على ملعبه أمام رايو فاييكانو.

تشافي أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، تطرق خلالها للحديث عن العديد من الأمور، مثل موقفه من عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق، وكيف نجح في قلب الموسم.

وعما حدث منذ تلك الخسارة في "سانتياجو برنابيو" قال تشافي: "أجريت حديثًا مطولًا وجعلت اللاعبين يتحدثون، وسألتهم عن شعورهم، وإذا كانوا يعتقدون أن المشكلة في المدرب".

وأضاف: "قلت لطاقمي أن يتركوني وحدي مع اللاعبين، الحديث كان طويلًا جدًا استمر لقرابة ساعتين، وأعتقد أنه كان إيجابيًا جدًا".

وأكمل: "تحدث الجميع وعبر عن مشاعره، ومن هناك أصبحنا فريقًا متماسكًا وحققنا انتصارات كبيرة، حتى فزنا بلقبين، أعتقد أن هذا الحديث كان مفتاح الموسم".

برشلونة قدم أداءً مثاليًا بعد تلك الخسارة، حيث فقد نقطتين فقط في 13 مباراة متتالية، قبل الخسارة خارج أرضه أمام ألميريا في الجولة 23 من المسابقة.

وحقق برشلونة لقب الدوري الإسباني لموسم 2022-23 قبل أربع جولات على نهاية الموسم، متفوقًا بفارق كبير على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.