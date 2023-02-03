بعد الخسارة الكارثية .. جماهير الأهلي تُهاجم الحنفوش وتندم على كوم

الحنفوش وفرانك كوم أكثر المواضيع تداولًا عبر موقع تويتر

سيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي الأهلي، بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام الأخدود، في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

وخسر الأهلي أمام الأخدود بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، بالجولة 19 ضمن منافسات دوري يلو، ليخسر صدارة الترتيب.

وهاجمت جماهير الأهلي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، الحكم شكري الحنفوش، الذي قاد المباراة تحكيميًا، بسبب بعض القرارات التي تغاضى عن احتسابها بصفته حكمًا للفيديو "VAR".

كما عبرت الجماهير الأهلاوية عن غضبها بسبب استغناء إدارة ناديها عن الكاميروني فرانك كوم لاعب الوسط، بعد الأخطاء الكارثية التي وقع فيها لاعبي وسط ومدافعي الراقي.

وقرر النادي الأهلي التخلص من الكاميروني فرانك كوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على الرغم من عدم وجود بديلًا له بالفريق.