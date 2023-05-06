بعد الخسارة الآسيوية .. أوديون إيجالو يوجه ضربة قوية للهلال

بعدما خسر الهلال بطولة دوري أبطال آسيا على يد أوراوا ريد دياموندز الياباني، وجه النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الزعيم ضربة قوية إلى ناديه.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وخسر الهلال على يد أوراوا ريد بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.
وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن إيجالو يرغب في الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية، مع اقتراب انتهاء عقده يوم 30 يونيو المقبل.
وأضافت الصحيفة أن إيجالو صاحب الـ33 عامًا، يفضل الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية ذات الطابع البدني الأقل، في حال لم يقم نادي الهلال بتقديم أي عرض لتجديد التعاقد معه.
وينافس إيجالو على صدارة هدافي دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 18 هدفًا، حيث حصد لقب هداف دوري روشن الموسم الماضي برصيد 24 هدفًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- نابولي والدوري الإيطالي .. لعنة دييجو مارادونا انتهت أخيرًا!
- لا تنخدعوا بالليجا.. ماتيو أليماني الثقب الأخير في "تايتانيك" برشلونة الغارقة!
- على الطريق الزراعي وضحية حرب .. أين كان النجوم بعمر 15 سنة بعد انفجار لامين يامال؟
- آرسنال وريال مدريد ونابولي .. أبطال غير مُتوجين خسروا الدوريات بنقاط غير منطقية!
- بطاطس البرنابيو، واحذر السقوط بالحفرة.. ملاعب صالحة للزراعة وليس كرة القدم