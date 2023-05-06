بعد الخسارة الآسيوية .. أوديون إيجالو يوجه ضربة قوية للهلال

أحمد رفعت
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Hilal - Shabab Al Ahli - Odion Ighalo 2023Al Hilal Twitter
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طلب غريب من إيجالو بعد خسارة النهائي الآسيوي!

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بعدما خسر الهلال بطولة دوري أبطال آسيا على يد أوراوا ريد دياموندز الياباني، وجه النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الزعيم ضربة قوية إلى ناديه.

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وخسر الهلال على يد أوراوا ريد بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن إيجالو يرغب في الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية، مع اقتراب انتهاء عقده يوم 30 يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إيجالو صاحب الـ33 عامًا، يفضل الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية ذات الطابع البدني الأقل، في حال لم يقم نادي الهلال بتقديم أي عرض لتجديد التعاقد معه.

وينافس إيجالو على صدارة هدافي دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 18 هدفًا، حيث حصد لقب هداف دوري روشن الموسم الماضي برصيد 24 هدفًا.

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