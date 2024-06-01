بعد الخامسة عشر .. وعد جديد من كارلو أنشيلوتي لجماهير ريال مدريد

تعرف على وعد أنشيلوتي لجماهير ريال مدريد

قدم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد وعدًا إلى جماهير فريقه، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر على حساب بوروسيا دورتموند.

ونجح ريال مدريد في حسم بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-24، بعد الفوز على دورتموند في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات عقب المباراة: "حان الوقت لتدخين السيجار في سبيليس"، في إشارة إلى احتفاله الشهير بعد التتويج بالبطولات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيعود ريال مدريد إلى إسبانيا، من أجل الاحتفال مع جماهيره في ساحة سبيليس بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في التتويج بالبطولة الثالثة هذا الموسم، بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني والدوري ثم دوري الأبطال.