الشركة وضعت اللمسات الأخيرة على كل شيء...

بدأت شركة " A22 Sports" القائمة على تنفيذ فكرة بطولة السوبر ليج، في الاستعداد لانطلاق البطولة، بعد القرار القضائي الذي صدر صباح اليوم الإثنين من محكمة التجارية في إسبانيا.

وكانت المحكمة التجارية في إسبانيا قد أكدت اليوم أن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم أساءا استخدام سلطاتهما المهيمنة لمعارضة السوبرليج، وكذلك منعا المنافسة الحرة في السوق من خلال فرض قيود غير مبررة وغير متناسبة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الشركة المنظمة للبطولة، بدأت الاستعداد لخروج البطولة وانطلاقها لأول مرة في سبتمبر 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار التقرير إلى أن الشركة بدأت في وضع اللمسات الأخيرة للبطولة، كي تنطلق في الموسم بعد القادم، ولكنها حتى الآن لم تصل إلى أي اتفاق بشأن البث التلفزيوني.

جدير بالذكر أن السوبر ليج سيتكون من 64 ناديًا يتم تقسيمهم على 3 مستويات، وتعتمد المشاركة فيها على الجدارة الرياضية مع عدم وجود أعضاء دائمين.