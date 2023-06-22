بعد الحصول على وزنه من الطماطم .. جافي يكشف عن رأيه في الهجوم المدريدي عليه!

جافي علق على الأزمة التي حدثت في العاصمة الإسبانية أثناء الاحتفال بتتويج "لا روخا" بلقب دوري الأمم الأوروبية..

علق جافي لاعب وسط نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا على الهجوم الذي تعرض له في العاصمة مدريد خلال الاحتفالات بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023 رفقة "لا روخا".

مدينة لوس بالاسيوس وفيلافرانكا في بلدية إشبيلية، والتي يبلغ تعداد سكانها 38 ألف نسمة، كرمت ثلاثة من أكثر مواطنيها شهرة، وهم جافي، وخيسوس نافاس، وفابيان رويز، الذين يعدون من نجوم المنتخب الإسباني.

وخاطب جافي الصحافة وتحدث عن الجدل الذي تورط فيه في الأيام الأخيرة عندما وجهت مجموعة من المشجعين انتقادات خلال الاحتفالات بدوري الأمم الأوروبية في مدريد.

جافي قلل من شأن ما حدث، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الأغاني والشتائم التي تلقيتها في مدريد خلال احتفال دوري الأمم؟ الكل يفكر فيما يريد ويقول ما يريد، أنا هادئ جدًا، أنا هادئ وأهلي يعرفون ذلك".

التكريم الذي حصل عليه الثلاثي المذكور كان غريبًا بعض الشيء، إذ حصل كل لاعب على وزنه من الطماطم، لكن الأمر لن يكون غريبًا إذا عُرف السبب، حيث أن البلدية الأندلسية تشتهر بشدة بإنتاج هذا المحصول.