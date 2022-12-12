بعد التوهج في كأس العالم .. النصيري يحدد مستقبله

النصيري، أحد أبرز نجوم كأس العالم 2022، سيكون على موعد لاتخاذ قرار بشأن مستقبله مع إشبيلية.

بين شهور من القلق بشأن مستقبله، يبدو أن النجم المغربي يوسف النصيري مصمم على النجاح مع نادي إشبيلية الإسباني، والبناء على ما حققه رفقة منتخب المغرب خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022.

النصيري عانى بشدة خلال الموسم الماضي، حيث غاب لعدة أشهر بسبب مشكلة مزعجة في العضلات، إلى جانب خلافه مع إدارة إشبيلية حول المشاركة مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا، مما أدى إلى تراجعه في ترتيب مهاجمي النادي الأندلسي.

وخلال الموسم الحالي، ورغم المعاناة التي يعيشها إشبيلية، إلا أن النصيري لم يحصل على فرص حقيقية.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى أن إشبيلية كان منفتحًا على طرح النصيري في السوق في أغسطس الماضي، لكن لم تصله عروض كبير.

لكن يبدو أن مشاركة النصيري المثالية في كأس العالم قلبت الأمور، وسيكون جذابًا لعدد من الأندية التي شاهدت بالفعل موهبة النجم المغربي في المونديال، وهو ما يثير اهتمام إشبيلية لبيعه بمبلغ أكبر.

لكن من جانبه، فإن النصيري أصر في محادثة مع مونتشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية، أنه لن يرحل عن النادي، حيث قال في عبارة ظهرت علنًا في وسائل إعلام النادي: "أنا لن أغادر، لذلك أنت تعلم الآن".