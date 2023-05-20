بعد التوقعات بتغليظها .. الانضباط تُعلن عن عقوبات كلاسيكو الهلال والاتحاد

أحمد رفعت
al hilal - al ittihadGoal AR
دوري روشن السعوديالهلال vs الإتحادالهلالالإتحاد

تعرف على عقوبات لجنة الانضباط ضد جمهور الهلال والاتحاد

بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، توقع البعض أن جماهير العميد ستتعرض لعقوبة قوية بالإيقاف عن حضور مباريات فريقها، أو حتى نقل مباريات النمور إلى خارج أرضهم.

وقامت جماهير الاتحاد بإلقاء علب المياه والأحذية على البرازيلي ميشايل ديلجادو جناح نادي الهلال، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت القاتل، في المباراة التي أقيمت بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق توقيع عقوبة على نادي الاتحاد قيمتها 30 ألف ريال، بعد رمي 5 علب مياه في الملعب، بالإضافة إلى أداة واحدة، ولكنها لم تصب أي شخص.

كما تم إيقاف إيان كاثرو مساعد مدرب نادي الاتحاد لمدة مباراتين في جميع المباريات الرسمية، بسبب ارتكاب سلوك غير رياضي تجاه مسؤول المباراة.

وتم أيضًا توقيع عقوبة على نادي الاتحاد بغرامة مالية قدرها 100 ألق ريال سعودي، بسبب رمي 11 علبة مياه، أصابة واحدة أحد مسؤولي المباراة.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

708000 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
708000 الأصوات

اختيارات المحررين