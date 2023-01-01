بعد التعادل المخيب في ديربي كتالونيا .. تشافي يعاقب لاعبي برشلونة

تشافي يشعر بالغضب من تعامل لاعبي برشلونة مع مباراة إسبانيول في الدوري الإسباني، وقرر معاقبتهم.

قرر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة معاقبة نجوم "البلوجرانا" بعد التعادل أمام إسبانيول بهدف لمثله في الجولة 15 من الدوري الإسباني، ليفقد الفريق نقطتين ثمينتين في سباق صدارة "لا ليجا".

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن تشافي وعد لاعبيه أنه في حالة الفوز على إسبانيول، فإنهم سيحصلون على راحة من التدريبات يوم الأحد، لقضاء اليوم الأول من العام الجديد رفقة عائلاتهم.

لكن بعد التعادل، فإن اللاعبين لن يحصلوا على تلك العطلة المنتظرة، وتم استدعاء جميع اللاعبين لخوض المران بصورة طبيعية في مدينة برشلونة الرياضية يوم الأحد.

التقرير أشار إلى أن تشافي اعتاد أن يضع للاعبيه تحديات في المباريات، وبناء على النتائج يتم منحهم جوائز، وفي حالة مواجهة الديربي، كانت الجائزة هي الحصول على يوم إجازة مميز.

وسيتعين على جميع لاعبي برشلونة التواجد قبل ساعة ونصف من موعد المران، كما هو معتاد، في مركز التدريب، من أجل خوض جلسة التدريب الأولى لعام 2023.

يذكر أن برشلونة، وبعد التعادل في ديربي كتالونيا، رفع رصيده إلى 37 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.