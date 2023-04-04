بعد التعادل أمام تشيلسي.. مشادة ساخنة بين نجمي ليفربول

توتر لاعبي ليفربول بسبب التعادل أمام تشيلسي

أظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء، لقطة للاعب جوردان هندرسون وزميله أليسون بيكر، في مناقشة ساخنة أثناء مواجهة ليفربول ضد تشيلسي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة ويستمر الريدز في إهدار النقاط.

وتم مشاهدة لاعب خط الوسط البالغ من العمر 32 عامًا في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو محبط بشكل واضح ويتبادل الحديث مع أليسون وتوجه هندرسون لحارس ليفربول الذي التف له وقال له بعض الكلمات.

ولم يكن مشجعو ليفربول سعداء بأسلوب هندرسون تجاه أليسون وانتقدوه بشدة قائد فريق الريدز على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المعجبين: "انزع عنه شارة القيادة لقد انتهى".

بينما كتب آخر: "الفريق مفصول للغاية يحتاج إلى قائد حقيقي امنح شخصًا آخر شارة القيادة ".

وسارع بعض مشجعي ليفربول للدفاع عن هندرسون، وقال أحد المشجعين ردًا على الفيديو: "إنه قائد نادي ليفربول".

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 43 في المركز الثامن بجدول الترتيب بينما أصبح رصيد تشيلسي 39 نقطة في المركز الحادي عشر.