بعد التشكيك في جيله .. أجويرو يرد على اتهام مانشستر سيتي بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف

أجويرو يدافع عن فريقه السابق...

يواجه مانشستر سيتي، عدة اتهامات بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف على مدار 14 موسمًا، بداية من موسم 2009-2010، وفي خلال تلك الفترة كان قد حقق الدوري الإنجليزي 7 مرات، بالإضافة إلى ست ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومثلهم في كأس الرابطة، بالإضافة إلى لقب وحيد في دوري أبطال أوروبا.

وكان رئيس رابطة الدوري الإنجليزي ريتشارد ماسترز، بأنه تم تحديد موعد لجلسة استماع لمانشستر سيتي، بشأن تلك الاتهامات، وفي حال ثبوت إدانة الفريق فإنه سيواجه عدة عقوبات كبيرة منها الهبوط من البريميرليج.

ودافع سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي السابق، عن فريقه في الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن كافة البطولات التي حققها الفريق كانت نتيجة الجهد وليس بأي طريقة أخرى.

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وقال المهاجم الأرجنتيني السابق في تصريحات لموقع "stake": "هذا الموضوع ليس من اختصاصي، ولكني أستطيع أن أقول إن انجازاتنا كفريق على أرض الملعب، تم تحقيقها بالجهد والروح العالية".

وانضم أجويرو إلى صفوف مانشستر سيتي، في عام 2011 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، ليشارك مع الفريق في 390 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 260 هدفًا، قبل أن ينضم إلى برشلونة في 2021.