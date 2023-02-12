بعد التتويج بالدوري .. رسالة رائعة من كريستيانو رونالدو إلى سيدات النصر

سيدات النصر نجحوا في التتويج بالنسخة الأولى للدوري السعودي

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على توجيه رسالة إلى فريق سيدات نادي النصر، بعد تتويجهن ببطولة الدوري السعودي الممتاز في نسخته الأولى.

ونجح فريق سيدات نادي النصر في حسم لقب الدوري السعودي للسيدات في نسخته الأولى، بعدما انتصر أمس على اليمامة، بالجولة الحاسمة، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة.

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يوجه فيها التهنئة إلى سيدات نادي النصر، بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نص التغريدة كالآتي: "تهنئة كبيرة إلى فريق سيدات النصر، على فوزهن بالدوري الأول، هذا إنجاز رائع".

يأتي ذلك في إطار دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للكرة النسائية في نادي النصر، حيث أكد في وقت سابق على أنه يريد المساعدة في تطوير الكرة النسائية بالمملكة.