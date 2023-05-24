بعد التأهل للأبطال .. رعاية سعودية لنيوكاسل بدلًا من شركة مراهنات

شركة رعاية سعودية تقود نيوكاسل الموسم القادم!

يقدم نادي نيوكاسل يونايتد، شركة رعاية سعودية جديدة، الموسم المقبل، لكن هنالك شكوك حول إمكانية إتمام الصفقة.

ونجح نيوكاسل في ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد الوصول للمركز الثالث، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوفقًا لسكاي نيوز، يجري نيوكاسل محادثات متقدمة مع مجموعة "سيلا"، وهي شركة سعودية لتنظيم الأحداث، وقد قامت بتغطية مناسبات رياضية عديدة.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن صفقة رعاية النادي، تبلغ حوالي 30 مليون جنيه استرليني، وفي حال نجاحها سيقدم نيوكاسل قمصان بشكل جديد.

تدعي المؤسسة أنها أول مجموعة تمثيل رياضي من السعودية، يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستصبح الراعي الرسمي للنادي بدلًا من شركة المقامرة "فان88".

وينص قانون الدوري الإنجليزي الممتاز الحديث، على أن الصفقات التجارية المرتبطة بجهات خارجية، يجب أن تكون بقيمة محددة، مع إجراء تقييم من جهة ثالثة مستقلة. الجدير بالذكر أن، تعرض النادي لانتقادات شديدة في السنوات الأخيرة، بسبب صفقة الاستحواذ التي بلغت 305 مليون جنيه استرليني.