بعد التألق أمام هالاند .. تشافي يسند مهمة سرية لجافي في الكلاسيكو

مهمة جديدة لجافي أمام ريال مدريد...

يواصل جافي، لاعب برشلونة، كسب ثقة مدربيه بداية من رونالد كومان، مرورًا بلويس إنريكي في المنتخب الإسباني، وحاليًا تشافي هيرنانديز، مع الفريق الكتالوني.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن تشافي قرر الاعتماد على جافي، في المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، بطريقة جديدة كما حدث مع منتخب إسبانيا.

ويستعد برشلونة، لاستضافة ريال مدريد مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.

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ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لويس إنريكي، كان قد اعتمد على جافي في مباراة إسبانيا والنرويج الأخيرة، وقرر أن يعتمد على اللاعب الشاب في مراقبة هالاند ونجح في ذلك.

وحسبما أشار التقرير الإسباني، فإن تشافي قرر أن يكرر الأمر مع جافي مباراة الكلاسيكو، وسيمنح جافي مهمة مراقبة جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد.

ويعد بيلينجهام أهم لاعبي ريال مدريد هذا الموسم، إذ يتصدر اللاعب الإنجليزي، ترتيب هدافي ريال مدريد والدوري الإسباني بشكل عام برصيد 8 أهداف.