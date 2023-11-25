بعد الانطلاقة الخيالية .. عرض ضخم على الطاولة من أجل بيلينجهام!

حفل الكرة الذهبية كان كلمة السر

رغم بلوغه من العمر 20 سنة فقط، إلا أن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام أصبح من أهم رموز كرة القدم حاليًا بعد بدايته الخيالية مع ريال مدريد.

بيلينجهام انضم للميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بوروسيا دورتموند، ويعيش انطلاقة مبهرة مع العملاق الإسباني، حيث أصبح اللاعب الأهم في الفريق بتسجيله 13 هدفًا في 14 مباراة بكل البطولات.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن تأثير بيلينجهام تخطى كرة القدم ووصل إلى عالم الموضة، بعدما تقدمت شركة "لويس فويتون" العالمية بعرض قيمته مليون دولار لتكون من ضمن رعاة النجم الشاب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن بيلينجهام لديه اهتمام كبير بالموضة، وارتدى بدلة من "لويس فويتون" بالفعل خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، ويعتبر من المهتمين بهذه الماركة العالمية على وجه التحديد.

وبذلك ينضم لاعب وسط ريال مدريد إلى العديد من النجوم الذين تعاملوا مع نفس الشركة وهم زين الدين زيدان، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، بالإضافة للثنائي الراحل عن عالمنا بيليه ودييجو أرماندو مارادونا.