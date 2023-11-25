بعد الانطلاقة الخيالية .. عرض ضخم على الطاولة من أجل بيلينجهام!

رغم بلوغه من العمر 20 سنة فقط، إلا أن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام أصبح من أهم رموز كرة القدم حاليًا بعد بدايته الخيالية مع ريال مدريد.
بيلينجهام انضم للميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بوروسيا دورتموند، ويعيش انطلاقة مبهرة مع العملاق الإسباني، حيث أصبح اللاعب الأهم في الفريق بتسجيله 13 هدفًا في 14 مباراة بكل البطولات.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن تأثير بيلينجهام تخطى كرة القدم ووصل إلى عالم الموضة، بعدما تقدمت شركة "لويس فويتون" العالمية بعرض قيمته مليون دولار لتكون من ضمن رعاة النجم الشاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيلينجهام لديه اهتمام كبير بالموضة، وارتدى بدلة من "لويس فويتون" بالفعل خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، ويعتبر من المهتمين بهذه الماركة العالمية على وجه التحديد.اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
وبذلك ينضم لاعب وسط ريال مدريد إلى العديد من النجوم الذين تعاملوا مع نفس الشركة وهم زين الدين زيدان، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، بالإضافة للثنائي الراحل عن عالمنا بيليه ودييجو أرماندو مارادونا.