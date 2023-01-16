بعد الاعتداء على حارس آرسنال .. توتنهام يعاقب مشجع الفريق!

إجراءات صارمة من توتنهام ضد مشجعه!

أعلن فريق توتنهام الإنجليزي عبر بيان رسمي، إجراءات قوية ضد المشجع الذي تعرض لحارس مرمى فريق آرسنال آرون رامسدال بعد ديربي شمال لندن بالأمس.

وحقق آرسنال فوزًا هامًا على توتنهام بنتيجة 2-0 على ملعب الأخير، ليستمر في صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه.

وتشاجر رامسديل مع ريتشارليسون في نهاية المباراة ودفع المهاجم بغضب حارس آرسنال إلى خارج الملعب.

وعندما اندفع اللاعب الدولي الإنجليزي بعيدًا إلى حافة الملعب قام أحد المشجعين لتوتنهام بالتعرض للاعب، ثم ركض اللاعبون من كلا الجانبين لمحاولة حل الأزمة.

وقرر توتنهام اتخاذ إجراءات فورية بإدانة سلوك الجماهير وتعهد بإصدار "حظر فوري".

وأصدر توتنهام البيان التالي: "لقد فزعنا سلوك مشجع حاول مهاجمة حارس مرمى أرسنال آرون رامسدال في نهاية مباراة اليوم لا مكان للعنف بأي شكل من الأشكال في كرة القدم.

وتابع: "قام النادي بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة الخاصة به للتعرف على المشجع وسيعمل مع الشرطة لاتخاذ أقوى إجراء ممكن بما في ذلك الحظر الفوري من ملعب توتنهام هوتسبير".

وقدم رامسدال أداءً مذهلاً أمام توتنهام وحافظ على نظافة شباكه لصالح أرسنال.

وقال رامسديل عقب المباراة: "مشجعو توتنهام كانوا يعطونني بعض العصا في الشوط الثاني".

وأضاف: "بالنسبة للقلة التي فعلت ذلك من أجلها ربما كانت الروح الرياضية موضع ترحيب جيد لكن بعد ذلك قفز أحد المعجبين وأعطاني القليل من الضربات في مؤخرتي".

وواصل:"هذا ما حدث وهو عار لأنها مجرد لعبة كرة قدم في نهاية اليوم".

وبهذه النتيجة رفع فريق آرسنال رصيده للنقطة 47 في الصدارة، بينما توقف رصيد عند 33 نقطة في المركز الخامس.