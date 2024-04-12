بعد الاشتباكات بسبب ميسي "القزم الممسوس" .. غرامات وتهديدات ضد إنتر ميامي!

إهانة ميسي تسببت في مشكلة لإنتر ميامي قاريًا!

شهدت مباراة ذهاب دور الربع نهائي في بطولة كأس الكونكاكاف اشتباكات بين الجهازين الفنيين لناديي إنتر ميامي الأمريكي ومونتيري المكسيكي، بسبب وصف ليونيل ميسي بـ "القزم الممسوس".

وتسبب لمساعد مدرب مونتيري في توتر الأجواء بين الفريقين، بسبب انتشار تسريب صوتي له يصف فيه ميسي "بالقزم الشيطاني الممسوس"، بعد مباراة الذهاب التي أقيمت بأمريكا بين الفريقين، قبل أن يعتذر عن تصريحاته.

وفي مباراة الذهاب دخل ميسي في نقاشات غاضبة مع حكم المباراة، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني لفريق مونتيري المكسيكي، لتحدث اشتباكات بين الجهازين الفنيين للناديين في الممر المؤدي إلى غرف الملابس.

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ولم يمر الأمر مرور الكرام، حيث أصدر اتحاد الكونكاكاف بيانًا رسميًا، يُعلن خلاله عن تغريم إنتر ميامي، وتهديده بعقوبات أكثر صرامة حال تكرار ما حدث.

وجاء نص البيان كالآتي: "بعد النظر في الوثائق والأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيقات، وبعد مراجعة التقارير المقدمة من حكام المباراة بشكل دقيق، واستنادًا إلى لوائح المسابقة وقانون الانضباط المعمول به، قررت لجنة الانضباط التأديبية، فرضة غرامة مالية على نادي إنتر ميامي".

وأضاف البيان: "نحذر نادي إنتر ميامي من إمكانية اتخاذ عقوبات أكثر صرامة حال وقوع حوادث خلال مبارياتهم المستقبلية في مسابقات أندية الكونكاكاف".

وودع إنتر ميامي البطولة القارية، بعد الهزيمة على يد مونتيري المكسيكي ذهابًا في أمريكا 2-1، وإيابًا في المكسيك 3-1، ليكون مجموع المباراتين هو 5-2.