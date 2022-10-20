بعد الاستبعاد وأنباء فسخ العقد .. رونالدو يدافع عن نفسه في بيان رسمي

محاولة لتهدئة الأمور

قرر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الخروج عن صمته بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت في مباراة مانشستر يونايتد مع توتنهام بالدوري الإنجليزي.

مانشستر أعلن مساء اليوم، الخميس، عن استبعاد المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 سنة من مواجهة الفريق القادمة أمام تشيلسي.

القرار يأتي بعد ما بدر من رونالدو خلال مباراة الفريق، أمس، أمام توتنهام، والتي نجح الفريق في الفوز بها بهدفين دون رد في ظل جلوس البرتغالي على دكة البدلاء.

اللاعب أثار حالة من الجدل خلال هذا اللقاء، بعدما غادر الملعب قبل صافرة النهاية، اعتراضًا على عدم مشاركته في المباراة أمام الفريق اللندني، ليقرر اللاعب الخروج بنفسه للحديث عن هذه الواقعة.

ماذا قال رونالدو؟

المهاجم البرتغالي قال عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"كما فعلت طوال مسيرتي، أحاول دائمًا أن أعيش وألعب باحترام تجاه زملائي وخصمي ومدربي، هذا لم يتغير، وأنا لم أتغير أبدًا".

وأضاف:"أنا نفس الشخص والمحترف الذي كنت عليه طوال الـ20 عامًا الماضية، ألعب كرة القدم على أعلى مستوى، والاحترام كان الكلمة الأهم في عملية صنع القرار بالنسبة لي".

واستكمل:"لقد بدأت لعب الكرة في سن صغير وكان هناك العديد من اللاعبين الأكبر سنًا وأكثر خبرة مني يظهرون أمامي كنماذج مهمة، وحاولت لاحقًا أن أجعل نفسي قدوة للشباب مثلهم، ولسوء الحظ هذا ليس ممكنًا دائمًا وأحيانًا تكون هناك لحظات غضب تنال منا".

وأنهى حديثه:"في الوقت الحالي أشعر أنه يجب علي مواصلة العمل الجاد في كارينجتون ودعم زملائي في الفريق، والاستعداد لكل شيء في أي مباراة، الاستسلام ليس خيارًا بالنسبة لي، ولم يكن كذلك طوال مسيرتي، هذا هو مانشستر يونايتد ويجب أن نقف متحدين، قريبًا سنكون معًا مرة أخرى".

هل يفسخ رونالدو عقده مع مانشستر؟

حديث رونالدو لا يسير في نفس الطريق الذي كشف عنه الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، الذي أكد أن اللاعب مصمم على الرحيل عن مانشستر.

وأوضح ألميدا أن رونالدو أصبح قريبًا من فسخ تعاقده مع الشياطين الحمر، من أجل الانتقال لأي فريق آخر بالمجان في شهر يناير القادم.

وظهرت بعض الأنباء كذلك من صحيفة "ديلي ميل" أن الأزمة تصاعدت بشكل أكبر، بسبب رفض رونالدو المشاركة في الدقائق الأخيرة أمام توتنهام، مما أغضب تين هاج خلال المباراة.