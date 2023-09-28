بعد الاتهام الرسمي .. تيباس يعلن موقف الدوري الإسباني من معاقبة برشلونة

القضية تعود إلى السطح من جديد

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على اتهام برشلونة من جديد بدفع الرشوة لخوسيه نيجريرا النائب السابق للجنة الحكام.

خواكين أجيري، رئيس محكمة التحقيق رقم 1 في مدينة برشلونة، وجه اتهامًا صريحًا إلى نادي برشلونة بتقديم رشاوى إلى نيجريرا، حيث يرى أن مبلغ 7.5 ملايين يورو الذي تم دفعه إلى النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام لمدة 17 عامًا، يشكل جريمة.

وفي هذا الصدد قال تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة"موندو ديبورتيفو:"يجب علينا مواصلة التحقيق لتوضيح مستوى التأثير على ترقيات وهبوط الحكام وتعيينهم وهذا ما يحدث الآن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"محاولة التأثير على الحكام يُعاقب عليها بالفعل في المجال الجنائي وهذا ما قاله القاضي في الحكم قبل بضعة أسابيع، دفع الأموال لنيجريرا من النادي يعد مخالفة خطيرة للغاية، إنها جريمة لو حاول أحدهم التأثير".

وتابع:"الرشوة معناها القيام بدفع أموال لموظف عام لذلك يجب أن أرى الوثائق أولًا قبل الحكم على الأمر".

وعن إمكانية معاقبة برشلونة لو ثبتت التهمة:"ليس لدينا أي صلاحيات لأن القضية حدثت على المستوى الإداري، لو كنا قادرين على التدخل لفتحنا ملفًا للتحقيق، سنرى ما هي العقوبة التي يمكن فرضها عندما ينتهي التحقيق في المجال الإجرامي".

يذكر أن القاضي اتهم جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل رئيسي النادي الكتالوني السابقين، وخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا وأبنائه بتقديم وتلقي رشاوى.