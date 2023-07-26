بعد الاتفاق المفاجئ .. جوان لابورتا كالعادة يحل أزمة التسجيل لبرشلونة!

لابورتا نجح كالعادة في حل أزمة برشلونة في تسجيل اللاعبين..

يخطط نادي برشلونة الإسباني للإعلان عن عملية وشيكة يوم الخميس، ستسمح للنادي الكتالوني بتسجيل اللاعبين كما هو متوقع بصورة طبيعية، سواء الوافدين الجدد أو اللاعبين الذين جددوا عقودهم مع النادي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة واجه مشكلة مع رابطة الدوري الإسباني بسبب واحدة من الرافعات التي استخدمها الصيف الماضي، وتحديدًا بيع 24% من استوديوهات برشلونة مقابل 100 مليون يورو، وبيع نفس النسبة إلى شركة أخرى بنفس المبلغ.

الاتفاق مع الشركتين كانت تتضمن دفعة أولى بقيمة 10 ملايين يورو، ثم ثلاث دفعات قيمة كل منها 30 مليون يورو.

الدفعة الأولى المتعلقة بقيمة 30 مليون يورو من كل شركة كان يجب دفعها في يوليو الجاري، لكن نجحت الشركتان في تأجيلها حتى نهاية العام، مما أدى إلى فرض حظر من "لا ليجا" على تسجيل اللاعبين.

وحسب التقرير، فإن الاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس، سيؤدي إلى إطلاق سراح المبلغ، وسيتمكن برشلونة حينها من تسجيل لاعبيه بصورة طبيعية.

وتمت الموافقة على الاتفاقية خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم الثلاثاء في لوس أنجلوس، وتمت الموافقة على العملية بالكامل بالفعل من قبل رابطة الدوري الإسباني، وهو ما ينهي واحدة من أبرز أزمات برشلونة الاقتصادية في الوقت الراهن.