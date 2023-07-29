بعد اقتراب ضم النصر لماني .. خسارة كارثية منتظرة لليفربول!

خسارة كارثية لليفربول بسبب ماني!

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ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن فريق ليفربول الإنجليزي سيخسر مبلغًا ماليًا ضخمًا في حال انتقل ساديو ماني إلى فريق النصر السعودي بشكل رسمي.

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ويقترب ماني، من الانضمام لفريق النصر السعودي هذا الصيف، ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ذا ميرور" من المقرر أن يخسر ليفربول مبلغ 7.5 ملايين جنيه استرليني (10 ملايين دولار) عندما ينتقل ماني إلى النصر، بينما سيربح بايرن ميونخ من صفقة بيع ماني، 35 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار).

ودفع بايرن ميونخ لليفربول مبلغ قدره 27.5 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع ماني خلال الصيف الماضي لكن الاتفاق تضمن 7.5 ملايين جنيه استرليني إضافية والخاصة بالأداء.

وأوضحت الصحيفة أن ماني، لن يستوفي هذه المعايير بسبب انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، ولم يظهر النجم السنغالي، بمستواه المعروف مع بايرن ميونخ حيث شارك في 38 مباراة مع الفريق منذ انضمامه وسجل 12 هدفًا فقط.

وكشفت تقارير صحفية أن ماني، سيحصل على راتب خيالي من نادي النصر السعودي يبلغ 34 مليون جنيه استرليني (43 مليون دولار).

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