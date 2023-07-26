بعد اقترابه من الدوري السعودي .. كيف توثر صفقة هندرسون للاتفاق على منتخب إنجلترا؟

انتقال جوردان هندرسون الوشيك إلى الدوري السعودي سيكون له تأثير واضح على منتخب إنجلترا..

يبدو أن جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول الإنجليزي، والذي أصبح انتقاله وشيكًا إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي، ينوي الاستمرار في مسيرته الدولية مع منتخب إنجلترا.

هندرسون قام بتصوير مقطع فيديو مساء الأربعاء، وجه فيه رسالة وداعية إلى ليفربول وجماهيره من قلب غرفة خلع الملابس في ملعب "أنفيلد"، مما يعطي مؤشرًا قويًا على اقتراب الإعلان الرسمي عن الانضمام إلى الاتفاق بقيادة زميله السابق في "الريدز" ستيفن جيرارد.

صحيفة "The Telegraph" الإنجليزية أثارت الشكوك حول مستقبل هندرسون مع منتخب إنجلترا بعد الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

التقرير شدد على أن هندرسون ليس لديه أي خطط للتوقف عن تمثيل منتخب إنجلترا، لكن في الوقت نفسه، فإن جوناثان ساوثجيت مدرب "الأسود الثلاثة" أخبره أنه لن يتجاهله، لكن في الوقت نفسه فإن نجم الوسط لن يضمن مكانًا في الفريق بعد انتقاله إلى السعودية.

وبالنظر إلى أن ساوثجيت ساورته العديد من الشكوك حول استدعاء لاعبين أمثال تامي أبراهام وفيكايو توموري لمجرد لعبهم في الدوري الإيطالي، فمن غير المرجح أن يتم استدعاء هندرسون أثناء وجوده في الدوري السعودي، وهو ما يمكن أن يضع حدًا لمسيرة قائد ليفربول مع منتخب إنجلترا.