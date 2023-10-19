بعد اقتحامها عالم الرجال .. أسطورة منتخب إنجلترا تشكو العنصرية والتنمر

أسطورة منتخب إنجلترا تعاني من العنصرية....

كشفت أسطورة كرة القدم الإنجليزية للسيدات جيل سكوت، أنها تعاني من العنصرية والتنمر، وتلقيها بعض التعليقات الجنسية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد دخولها عالم كرة القدم للرجال.

وعاشت سكوت مسيرة مليئة بالنجاحات والإنجازات، مع الفرق التي لعبت لها وعلى رأسها مانشستر سيتي، وأستون فيلا، بالإضافة إلى نجاحها وبطولاتها مع منتخب إنجلترا.

وظهرت سكوت، في إحدى القنوات التلفزيونية كمحللة أثناء مباراة إنجلترا وإيطاليا، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، وتلقت بعدها بعض التعليقات العنصرية عبر الإنترنت.

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وقالت سكوت في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "بمجرد أن تعلق المرأة على كرة القدم للرجال، تأتي تعليقات مثل حسنًا إنها لم تلعب لعبة الرجال مطلقًا، أو حسنًا أحضرنها إلى المنزل، ولكن بالنسبة لي هي مجرد كرة قدم".

وتابعت: "نحن نتحدث عن كرة القدم فقط، سواء كانت للرجال والنساء، كما أنني أحاول الابتعاد عن تويتر، هو المكان الذي تأتي منه الكثير من التعليقات السلبية".