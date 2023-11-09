بعد استبعاده من قائمة فرنسا .. رسالة خاصة من ديشان إلى كانتي

لاعب وسط الاتحاد يُقدم موسمًا مميزًا في السعودية

واصل ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا استبعاد نجولو كانتي نجم وسط الاتحاد من قائمة الديوك لمباريات تصفيات يورو 2024، لكنه أرسل له رسالة خاصة طمأنه خلالها على مستقبله الدولي.

كانتي غاب عن نهائيات كأس العالم 2022 للإصابة، قبل أن يشد الرحال إلى الدوري السعودي ويرتدي قميص الاتحاد، ولم يُستدع اللاعب بعدها لصفوف المنتخب الفرنسي مما دفع البعض لتبرير ذلك برحيله عن القارة العجوز.

ديشان نفى ذلك تمامًا وأكد أن الباب مازال مفتوحًا أمام كانتي للتواجد مع وصيف العالم في بطولة يورو 2024، مشيرًا إلى أنه يرغب حاليًا بمنح الوقت للاعبين الشباب بهدف اكتساب الخبرة قبل التواجد في النهائيات القارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف، كما نقل موقع أخبار الكرة الفرنسية، "لم أغير موقفي تجاه كانتي، قراري بعد كأس العالم بمنح الوقت للاعبين الذين كانوا هناك، أعلم أن كانتي يلعب بانتظام ويلعبون هناك مباراة كل 3-4 أيام، أنا أمنح نفسي بعض الوقت ولا أعلم كيف سيكون تفكيري في مايو قبل اليورو".

أتم "مازلت أعتبر كانتي متاحًا للاختيار واللعب مع فرنسا، لكن الاختيار حاليًا لأولئك الذين هم أقل خبرة لأنه وقتهم لاكتساب الخبرة قبل تواجدهم في القائمة النهائية، كانتي مثل بوجبا لديه خبرة اللعب في البطولات الكبيرة".

يُشار إلى أن عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد لم يُستدع كذلك لمنتخب بلاده المغرب في توقف نوفمبر الجاري.