بعد استبعاده لأسباب أخلاقية - لاعب الجزائر يعتذر

هل لاعب الجزائر مذنب؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه هاريس بلقبلة، لاعب منتخب الجزائر، اعتذاره إلى شعب الجزائر، بعدما قرر الجهاز الفني للخضر بقيادة جمال بلماضي، استبعاده من قائمة فريقه المشاركة بكأس أمم إفريقيا 2019.

جمال بلماضي قرر استبعاد هاريس بلقبلة، لاعب فريق بريست الفرنسي من قائمة الجزائر، لأسباب أخلاقية.

بلقبلة قال خلال بيان أصدره: "أوجه اعتذاري إلى الجميع، وبشكل خاص إلى الشعب الجزائري، وكل من يعرفني حول حادثة الفيديو".

قرر الناخب الوطني جمال بلماضي ابعاد متوسط ميدان الخضر هريس بلقبلة من التربص التحضيري لكأس افريقيا، وجاء قرار المدرب بهدف الحفاظ على الانضباط داخل المجموعة والذي يعتبره خطا احمر.#LesVerts #TeamDZ #LesFennecs #123vivalalgerie pic.twitter.com/2DnBFb19MH — Les Verts d'Algérie (@LesVerts) June 12, 2019

لاعب الجزائر تابع: "لم أكن أعلم أنني كنت في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان تصرفي خاطئًا، خلال معسكر بالغ الأهمية، ولا أبحث عن حجة لتبرئة نفسي، وأدفع ثمن ذنبي".

بلقبلة واصل: "توقف حلمي في البطولة هنا، وأتمنى أن يتوج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا، تحيا الجزائر".

جاء ذلك بعد إعلان الحساب الرسمي لمنتخب الجزائر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استبعاد هريس بلقبلة، للحفاظ على الانضباط داخل الفريق.