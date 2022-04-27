بعد استبعاده .. بيريرا يثير الجدل على تويتر بين جماهير الهلال

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، استبعاد البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الفريق، من قائمة الفريق التي ستواجه الريان.

الهلال حسم الصعود لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

نجح فريق نادي الهلال أن يحسم بطاقة الصعود إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، متصدرًا للمجموعة الأولى، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق مؤخرًا.

ويتصدر الهلال المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الريان صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الشارقة الإماراتي المركز الثالث بخمس نقاط، واستقلال دوشنبه الطاجيكي بالمركز الرابع بلا نقاط.

رامون دياز قرر منح ماتيوس بيريرا قسط من الراحة في مباراة الريان، بختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، قبل عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

كيف أثار بيريرا الجدل على تويتر؟

قام بيريرا لاعب نادي الهلال بنشر فيدية لجماهير الزعيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن تم استبعاده من مواجهة الريان.

وأثار بيريرا الجدل، بعد أن قام بحذف الفيديو الذي نشره بعدها بدقائق، ونال إعجاب جماهير الهلال، ليثير الجدل بين الجماهير الزرقاء، قبل ساعات من مواجهة الريان.

ويبحث نادي الهلال عن الفوز الخامس له في دور المجموعات بالبطولة القارية، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد أمام الشارقة.

بيريرا عبر (TW).



- اللاعب خارج القائمة عن لقاء اليوم 🤔 pic.twitter.com/ihuY7VcAJy — بيت الهلال (@baytAlhilal) April 27, 2022

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