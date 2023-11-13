بعد ارتباطه بالدوري السعودي .. يوفنتوس يسعى للانقضاض على نجم مانشستر يونايتد!

يوفنتوس يسعى لخطف نجم مانشستر يونايتد...

ارتبط العديد من لاعبي مانشستر يونايتد، بالانتقال إلى صفوف الفرق المختلفة من الدوري السعودي، خلال الصيف الماضي، ومن بين أولئك اللاعبون هو جادون سانشو.

وتوترت العلاقة بين سانشو، والمدرب إريك تين هاج، وخرج الجناح الإنجليزي من حسابات مدربه، بعد خلاف نشب بين الثنائي قبل فترة، وعدم الاعتماد عليه في المباريات.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وبالفعل يوفنتوس بدأ مفاوضاته لحسم الصفقة.

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وبحسب ما ذكره الصحفي "فابريزيو رومانو" فإن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع سانشو، على سبيل الإعارة مع تحمل جزء من راتب لاعب بوروسيا دورتموند السابق.

ولم يشارك سانشو مع مانشستر يونايتد هذا الموسم إلا في ثلاث مباريات، فقط دون أن يصنع أو يسجل أي أهداف، كما كان المهاجم الأخير الذي سجل للشياطين الحمر على ملعبهم.