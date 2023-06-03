بعد ارتباطه بالانضمام إلى الأهلي السعودي .. رياض محرز يحسم الأمر نهائيًا

نجم مانشستر سيتي يحسم مستقبله مع الفريق

سخر رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي، من أنباء رحيله القريب عن ناديه هذا الصيف.

ولم يشارك نجم مانشستر سيتي في مباراة اليوم بنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد، وظل على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة.

وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه بنتيجة 2-1 على مانشستر يونايتد ليحقق اللقب الثاني له هذا الموسم.

ونتيجة لجلوس محرز على دكة البدلاء، نشر صحفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو قائلًا: "راقب محرز هنا من الواضح أنه محبط لأنه لم يلعب اليوم، وغير مهتم بالاحتفال مع زملائه كثيرًا، وأقرأ بعض الشائعات حول احتمال رحيله هذا الصيف إلى الدوري السعودي".

ليسخر محرز منه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "مثال جيد آخر على السبب الذي يجعلك تدفع الأموال من أجل توثيق الحساب، لا يجعل منك شخص يستحق الإشادة".

وأضاف: "استغراقي في الوقت للإجابة على تغريدتك يجب أن يخبرك بالمزيد عن الموقف أكثر من عدم تشغيل مقطع فيديو، في المرة القادمة فقط اجلس واستمتع".

وقام الصحفي بحذف الفيديو الخاص به وتغريدته بعد هجوم محرز ضده.