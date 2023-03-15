بعد احتجاجه .. "حالة واحدة تجعل لجنة الانضباط والأخلاق تُعاقبه"

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عن غضبه تجاه حكم مباراة فريقه أمام أبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث اعترض بشكل قوي، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء له.
وحقق نادي النصر الفوز على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم في ربع نهائي كأس الملك، ليتأهل العالمي لملاقاة الوحدة في نصف النهائي.
وعلق الخبير القانوني يعقوب المطير على الواقعة عبر برنامج "ملعب SBC" قائلًا: "هذه الحالة لجنة الانضباط لن تتدخل فيها، لأن حكم المباراة قام بإصدار قرار فيها".
وأضاف: "بعد قرار الحكم، خرجت الواقعة عن اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي".
واختتم المطير تصريحاته قائلًا: "لجنة الانضباط لن تتدخل في لقطة احتجاج رونالدو، إلا إذا دون الحكم في تقرير، أن رونالدو قام بسوء السلوك".
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