بعد اتهام شقيقه في حادث طعنه .. أول رد من أسرة نجم الأرجنتين السابق

نجل نجم الأرجنتين السابق يخرج لتوضيح وضع والده..

خرج تومي؛ نجل الأرجنتيني إيزيكيل لافيتسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبق، في أول تعليق من أسرته بعد حادثة طعنه، التي وقعت أمس الأربعاء.

التقارير الأوروجوانية تحدثت بالأمس عن نقل اللاعب المعتزل لإحدى المستشفيات بعد تعرضه للطعن في بطنه ومعاناته كذلك من كسر في عظمة الترقوة.

وبينما كانت الشرطة لا تزال تجري تحقيقاتها، زعمت بعض التقارير أن مرتكب الحادث هو شقيق لافيتسي، وأنه فعل فعله أثناء شجار عائلي في منزل الأول بينما كان مخمورًا.

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لكن تومي طالب الصحفيين بالتوقف عن ترديد مثل هذه الشائعات، فكتب عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لكل من انتابه القلق على والدي، أطمئنكم إنه بخير"، مضيفًا: "فقط توقفوا عن اختراع الشائعات، لأن هناك ورائه عائلة، تقرأ كل ذلك".

يذكر أن لافيتسي اعتزل عام 2019 في الدوري الصيني بعد مسيرة أوروبية حافلة مثل خلالها جنوة ونابولي الإيطاليين، بجانب باريس.