بعد اتهام بيريز.. تيباس: نعم لا يمكن المساس برئيس ريال مدريد!

اعتراف رسمي..

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، أن "الجميع يعلم أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لا يمكن المساس به" على خلفية تصريحات المفوض الشرطي الإسباني السابق خوسيه مانويل فياريخو.

وفي الوقت نفسه طالب تيباس بـ "المزيد من الشفافية" في مؤسسة التحكيم وذكر أنه يرى من "الطبيعي" أن تشعر الأندية "بالغضب والألم" بسبب "قضية نيجريرا".

وقال تيباس في تصريحات نقلته شبكة "كادينا كوبي": "يتحدث فياريخو كثيرًا بشكل لا أقره أبدًا، لكنه يقول إن فلورنتينو بيريز لا يمكن المساس به، وأن روبالكابا أخبره بذلك، وأنا أؤمن بذلك بصراحة".

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وأردف: "إنه شيء يعرفه الجميع في هذه البلاد، إنها حقيقة موضوعية. كان روبالكابا صديقًا جيدًا لفلورنتينو وكل شيء أعرفه".

وعلى وجه التحديد، وفيما يتعلق بقضية نيجريرا، اعترف تيباس بأنها "قضية تؤذي الأندية كثيرًا".

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وأضاف: "أن يشعر الرؤساء بالغضب والألم، إلى حد ما، أمر طبيعي. نتفق جميعا على أن الضرر الذي لحق بسمعة كرة القدم هائل، وأن النهوض بعد ما قيل سيكلفنا الكثير".

وأردف: "صحيح أن برشلونة، أو بعض رؤساء برشلونة، هم المتهمون بعدم توضيح سبب دفع هذه المدفوعات. لكن الضرر الذي لحق بسمعة كرة القدم الإسبانية بأكملها كانت تكلفته أكبر بكثير".