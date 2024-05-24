بعد اتهامه بخيانة تشافي.. نجم برشلونة يهاجم “الشيرنجيتو”

نجم برشلونة يرد على الاتهامات...

رد جواو فيليكس، لاعب برشلونة، على برنامج " الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، والذي أشار إلى أن اللاعب البرتغالي، يحتفل برحيل تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني.

وكانت إدارة برشلونة، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة بشكل رسمي إقالة تشافي، المدير الفني للفريق بعد نهاية الموسم الحالي، ووجهت له الشكر على فترته في النادي كلاعب ومدرب.

وكان جواو فيليكس، قد نشر صورة جماعية للاعبي برشلونة، أثناء المران الصباحي لليوم الجمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام".

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بينما أعاد الحساب الرسمي لبرنامج " الشيرنجيتو" نشر صورة فيليكس، وكتب أن اللاعب يحتفل في التدريبات برحيل المدرب، في الوقت الذي لم يتحدث فيه أي لاعب عن رحيل المدرب.

ورد اللاعب البرتغالي، على حساب البرنامج الإسباني وكتب: "أنتم تبحثون عن الخلافات التي لا وجود لها".

جدير بالذكر أن مباراة تشافي الأخيرة مع برشلونة، ستكون مساء الأحد أمام إشبيلية، في ختام مباريات الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.