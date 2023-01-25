بعد اتهامه بالمثلية من مرتضى منصور .. كلاتنبرج يستقيل من رئاسة لجنة الحكام المصرية!

الحكم الإنجليزي السابق قرر الخروج من كرة القدم المصرية بسبب الاتهامات التي وجهت له.

استقال الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرج من منصبه في رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الإساءة المتكررة التي تلقاها من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية ألقت الضوء على استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد المصري، حيث تحدثت عن تعرضه لانتقادات شديدة واعتداءات لفظية شخصية من رئيس الزمالك.

مرتضى منصور انتقد دور كلاتنبرج في كرة القدم المصرية، وادعى أن الحكم الإنجليزي السابق ترك زوجته ليبدأ علاقة مثلية شاذة في مصر.

الصحيفة الإنجليزية أشارت كذلك إلى أن كلاتنبرج قرر الرحيل عن مصر فورًا خوفًا على سلامته، بعد تهديدات من أنصار الزمالك.

التقرير أكد أن كلاتنبرج شعر بأن عمله في لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم يتعرض للتخريب المتعمد، خاصة فيما يتعلق بقرارات تعيين حكام بعينهم في مباريات معينة.

كما واجه الحكم الإنجليزي السابق أزمة مع الاتحاد المصري بسبب رغبته في أن يتولى الحكام المحليون إدارة المباريات الكبرى، بدلًا من استقدام حكام أجانب.

وإلى جانب ذلك كله، فإن كلاتنبرج لم يحصل على راتبه منذ شهرين، حيث كان يتقاضى حوالي 32 ألف جنيه إسترليني شهريًا.