بعد اتهامه بالسحر .. إداري الاتحاد يرد

هل قام العم كمال الدولي برش السحر؟

رد العم كمال الدولي، عضو الجهاز الإداري في الاتحاد، على اتهامه برش السحر، قبل مباراة الفتح ضد الاتحاد، في دوري روشن للمحترفين السعودي.

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وكان مراسل قناة SSCقد أجرى حوارًا مع أحمد مبارك مدير الكرة بنادي الفتح، الذي عبر عن استيائه من قيام العم دولي برش المياه على أرضية الملعب. "اقرأ التفاصيل"

وحاولت صحيفة "الرياضية" التواصل مع كمال الدولي عقب المباراة، من أجل معرفة رده بشأن اتهامه برش السحر للاعبي الفتح قبل المباراة.

وقال العم كمال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، بعدما توجه له أحد المسؤولين بالمركز الإعلامي بنادي الاتحاد، ورفض التحدث عن الأمر.

وحقق الاتحاد الفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

Shahid