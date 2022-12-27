بعد اتهاماته لحمد الله .. لجنة الانضباط ترفض شكوى الاتحاد ضد النصر

اللجنة توضح سبب تأخر إصدار قرارها

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميًا، قرارها في الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد ضد نظيره النصر، والخاصة ببيان "قضية التسجيلات".

الشكوى تقدم بها النادي الجداوي بعدما أصدر نظيره العاصمي بيانًا رسميًا في أبريل 2022، اتهم خلاله حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق للاتحاد، بتحريض المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على الرحيل عن العالمي خلال فترة سريان عقده.

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لجنة الانضباط أوضحت أن قرارها في شكوى العميد تأخر، لمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، للحصول على إفادتها في القضية، ثم تم التوقف عن النظر في الشكوى لحين انتهاء تحقيقات لجنة الاحتراف، ومن بعدها تحقيقات مركز التحكيم.

وأعلنت لجنة الانضباط رفض شكوى الاتحاد من الناحية الموضوعية، وقبولها شكليًا، في قرار قابل للاستئناف.

يذكر أن فض المنازعات أدانت حمد الله والاتحاد في القضية، وقررت في أغسطس الماضي، إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع حرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة "الشتاء المقبل".