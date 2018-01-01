بعد إنجاز مونديال الأندية - العين الإماراتي يودع كأس الإمارات

بمشاركة حسين الشحات، العين الإماراتي يخسر في كأس الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

خسر فريق العين الإماراتي، من نظيره بني ياس، بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

المباراة شهدت مشاركة النجم المصري حسين الشحات أساسيًا، حيث حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

سجل هدف المباراة الوحيد لبني ياس اللاعب حبوش صالح في الدقيقة 68 من زمن المباراة، ليقود به فريقه إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي.

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وبذلك يصعد فريق بني ياس إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، منتظرًا الفائز من مواجهة النصر والوصل.

وكان فريقي الوحدة وشباب الأهلي دبي إلى نصف النهائي، بعد التفوق على الإمارات والجزيرة على التوالي.

وبذلك يخسر العين في أول مباراة له، بعد العودة من إنجاز التألق في كأس العالم للأندية، التي حقق فيها المركز الثاني.