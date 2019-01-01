بعد إقالته.. ماذا قدم سييرا مع الاتحاد في الولاية الثانية؟

سييرا يرحل عن تدريب الاتحاد بعد السقوط أمام الوحدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، إقالة مدربه التشيلي لويس خوسيه سييرا، بعد الهزيمة أمام الوحدة السعودي ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد.

الاتحاد لم يقدم المستوى المطلوب خلال المباريات الأخيرة من الدوري السعودي، بالإضافة إلى الخروج من منافسات دوري أبطال آسيا بقيادة سييرا.

يحتل الاتحاد المركز الثامن في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 9 نقاط بعد مرور 7 جولات من البطولة.

تولى سييرا الإدارة الفنية لاتحاد جدة للمرة الثانية في نهاية الموسم الماضي، حيث حقق بعض النتائج الجيدة قبل أن تتراجع خلال الفترة الأخيرة.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، ماذا قدم سييرا خلال الولاية الثانية له مع اتحاد جدة؟

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قاد سييرا الاتحاد في الولاية الثانية 29 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 4 وتلقى 8 هزائم، أحرز لاعبيه 63 هدفًا وتلقت شباك الفريق 43.

ومن المنتظر أن يتم تعيين مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، حيث تولى تدريب الفريق حاليًا محمد العبدلي حتى يتم الاستقرار على المدرب الجديد.