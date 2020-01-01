بعد إصابته.. يوفنتوس يعلن موقف ديبالا من مباراة دوري الأبطال

تحديث جديد من يوفنتوس بخصوص حالة باولو ديبالا

كشف يوفنتوس عن طبيعة إصابة نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا وموقفه من المشاركة أمام أولمبيك ليون في مباراة دوري أبطال أوروبا.

وكان باولو ديبالا قد شارك مع يوفنتوس مساء أمس في مباراة التتويج بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، قبل أن يتعرض للإصابة.

وخرج ديبالا في الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الأول بعد تعرضه لإصابة، أقلقت الجميع في يوفنتوس بسبب اقتراب موعد مباراة دوري الأبطال.

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وبخصوص ذلك، كشف يوفنتوس عبر موقعه الرسمي عن موقف باولو ديبالا من المشاركة أمام ليون وطبيعة الإصابة التي تعرض لها مساء أمس.

وأكد يوفنتوس أن ديبالا قد تعرض للإصابة في العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر، وذلك نتيجة للفحوصات والآشعة التي خضع لها صباح اليوم.

وأكد يوفنتوس أنه سيتابع حالة ديبالا يوميًا، وفي الوقت الذي لم يؤكد فيه مدة غيابه عن الملاعب بالتحديد والفترة التي يحتاجها من أجل العودة، أبدى تفاؤله بخصوص لحاقه مباراة أولمبيك ليون.

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يذكر أن النجم البرازيلي دانيلو قد تعرض للإصابة هو الآخر، لكن الاختبارات كشفت عن عدم وجود إصابة خطيرة ومن المتوقع أن يكون متاحًا ليون.